’La morte di Ettore’ questa sera al teatro delle Energie

Oggi si rinnova al Teatro delle Energie l’appuntamento del cartellone Energie Vive 2023 realizzato da Comune e Associazione Profili Artistici con Amat e il contributo di MiC e Regione Marche. Ernesta Argira, Massimo Cinque, Eugenio Olivieri, Jacopo Cinque, Cristina Noci, Daniela Piacentini sono i protagonisti de ’La morte di Ettore’ tratto dal XXII Canto dell’Iliade di Omero e messo in scena con la regia di Stefano Marcucci. Sulla scena, ideata da Beatrice Alessiani che firma anche i costumi, antiche parole prenderanno vita, accompagnate dalla musica dal vivo dei Maestri Livia, Pino e Flavio Cangialosi e racconteranno del duello tra il soprannaturale Achille e il fortissimo Ettore, della disperazione di Priamo, Ecuba e Andromaca. Energie Vive 2023 proseguirà il 14 dicembre, Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia portano in scena, con la regia di Silvia Giulia Mendola, Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame. Chiusura sabato 23 dicembre con ’Animali domestici’ di Caroline Baglioni interpretato da Christian La Rosa, Alice Raffaelli per la regia di Antonio Mingarelli. Info e prevendite Amat 0712072439, on line su vivaticket.com. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.