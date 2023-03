La morte di Jacopo "Pena troppo bassa" La Procura dice no al patteggiamento

La Procura di Ascoli ha dato parere negativo alla proposta di patteggiamento alla pena di due anni con la sospensione della stessa formulata dalla difesa di Maurizio Belloni, il giovane sotto processo per aver causato l’incidente stradale avvenuto il 14 novembre del 2020 nel quale ha perso la vita Jacopo Bachetti, giovane barman ascolano. La magistratura ha ritenuto troppo bassa la pena proposta dall’imputato; ne ha preso atto il giudice delle udienze preliminari Matteo Di Battista che ha quindi accolto la richiesta alternativa formulata dall’avvocato difensore Sergio Gabrielli di un processo con rito abbreviato condizionato all’audizione dell’ingegner Ciofani, consulente della difesa dell’imputato. Il processo, che comporterà una riduzione di un terzo proprio per la scelta del rito alternativo, verrà celebrato a settembre.

Belloni è indagato per omicidio stradale e lesioni gravi per aver causato l’incidente mentre era in uno stato psicofisico alterato dall’assunzione di alcol e cocaina. Una decina di ragazzi trascorse la serata a Venagrande. Per rispettare il coprifuoco delle 22 dovuto al Covid 19, ripartirono prima delle 21,30. Erano in tre auto, una Fiat 500, una Volkswagen Polo e l’Audi TT Cabrio dove si trovavano Jacopo, Maurizio e Giorgia Buschi. L’Audi TT Roadstar cabrio a trazione anteriore era omologata per trasportare due persone ma, secondo la ricostruzione della polizia municipale, al momento del sinistro, alle 21,40 circa, a bordo erano in tre: Belloni alla guida, Jacopo seduto sul sedile del passeggero con sulle sue gambe Giorgia. L’auto era preceduta da una Volkswaghen Polo con a bordo altri amici. Le due auto procedevano in direzione Ascoli. Secondo il rapporto della polizia giudiziaria, l’Audi superò la Polo e, nell’affrontare la curva immediatamente successiva, uscì di strada, sbattendo contro un cassonetto dell’immondizia. Sfondò quindi il guard rail, precipitando nella scarpata per 25 metri (17 mt di dislivello) ribaltandosi: gli occupanti furono sbalzati fuori dall’auto, la cui cappotta era stata aperta poco prima, durante la marcia; secondo questa ricostruzione, nessuno indossava la cintura di sicurezza. Dalla vicenda processuale è uscita la ragazza che, assistita dall’avvocato Mauro Gionni, ha raggiunto un accordo per il risarcimento con la compagnia che assicurava l’auto di Belloni. E’ parte civile la famiglia Bachetti assistita dall’avvocatessa Sara Pagnoni. Peppe Ercoli