La morte di Look Amazing "Un incidente su 750 tentativi Diminuiremo ancora il rischio"

Il mondo della Quintana fa quadrato. E cerca di mettersi alle spalle le critiche degli animalisti e le polemiche che in questi giorni hanno riempito soprattutto i social. A una settimana dalla morte di Look Amazing, la cavalla della Piazzarola che si era gravemente infortunata alla Quintana dello scorso 6 agosto e che all’indomani della giostra venne appunto abbattuta, il sindaco Marco Fioravanti, il consiglio degli anziani e i capisestiere hanno voluto tirare una riga su quanto accaduto, provando a guardare al futuro con ottimismo e salvaguardando, ovviamente, il prestigio della rievocazione storica. Il presidente Massimo Massetti, in particolare, ha sottolineato come l’incidente che ha coinvolto Look Amazing rappresenti un caso più unico che raro. "Nel 2017 abbiamo istituito l’albo dei cavalli e dei cavalieri, che ci permette di avere dei dati molto precisi su quanto accade all’interno del campo dei giochi – ha spiegato il presidente del consiglio degli anziani –. In questi ultimi sette anni, ci sono stati 22 cavalieri che sono entrati allo Squarcia, quattordici dei quali hanno poi gareggiato. I cavalli visitati, e dunque entrati al campo, sono stati 99. Il numero più importante riguarda gli ingressi all’otto, che in sette anni sono stati oltre 750. Ebbene, questo è stato l’unico incidente che si è verificato, per una percentuale dello 0,13 per cento. Nonostante si tratti di un dato statisticamente irrilevante, l’abbiamo comunque attenzionato per fare in modo che diminuisca ancora l’indice di rischio. In merito alla sicurezza abbiamo una pista certificata dalla Fise e per partecipare alla Quintana i cavalieri devono essere patentati. Anzi, per chi non corre ad Ascoli da tre anni e per i nuovi arrivati, c’è anche un test di idoneità da superare. Capitolo cavalli: in base alle norme Fise sarebbe sufficiente visitare gli animali due ore prima della gara. Noi, invece, prevediamo le visite veterinarie a maggio, quelle che si svolgono in occasione delle prove a porte aperte e perfino le previsite alla vigilia della Quintana. I controlli antidoping, invece, vengono svolti su tutti i cavalli che corrono".

Dello stesso parere anche il sindaco Marco Fioravanti, che ha annunciato la composizione di una commissione permanente (composta dal rettore, il responsabile dei sestieri Fabrizio Gaspari, il provveditore Mimì Morganti, i capisestiere e il responsabile della pista Umberto Colavita), che svolgerà un monitoraggio costante di tutto ciò che ruota attorno alla Quintana prevedendo, qualora si rendesse necessario, anche delle eventuali modifiche al regolamento. A margine, il presidente Massetti ha confermato Colavita responsabile della pista.

Matteo Porfiri