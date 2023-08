La morte in cielo nel Piceno "Il mio dolore non potrà finire mai"

"Le lacrime continuano a scendere. Continuamente. Questa ferita resterà aperta per sempre, il dolore non finirà mai". Parole di Stefano Palminteri, il papà di Giuseppe, uno dei quattro piloti che il 19 agosto del 2014, morirono tra i cieli ascolani. Domani saranno trascorsi nove anni da quella tragedia, costata la vita ai giovani aviatori Mariangela Valentini, Piero Paolo Franzese, Alessandro Dotto e appunto Giuseppe Palminteri. I ragazzi erano a bordo di due cacciabombardieri Panavia Tornado del sesto stormo dell’Aeronautica Militare. I velivoli si scontrarono poco dopo le 16, durante un’esercitazione, tra Casamurana, Tronzano e la frazione venarottese di Poggio Anzù. Per i quattro militari non ci fu nulla da fare e la ricerca dei loro corpi coinvolse oltre duecento persone tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile, personale dell’Aeronautica e tanti volontari.

Palminteri, che ricordo ha di suo figlio?

"Per me è come se tutti questi anni non fossero mai passati. Mi sembra che se ne sia andato l’altro ieri. Si dice che di solito il tempo aiuta a guarire ogni ferita, ma in questo caso devo dire che non ci riuscirà mai. Le lacrime sono sempre pronte a venir fuori. E ogni volta che c’è un’udienza o un processo è come se si continuasse a colpire a morte il nostro cuore, è come se si girasse una lama dentro la ferita".

A nove anni dall’incidente, il processo non è ancora concluso: secondo lei di chi fu la colpa?

"Sinceramente, in merito alla colpevolezza di qualcuno non mi posso esprimere. Ognuno ha la sua idea, ci mancherebbe. E anche io ho la mia. Ma non posso lasciarmi andare a valutazioni che non mi competono. Ci sono gli avvocati, che stanno svolgendo il loro lavoro. Francamente, ritengo che non sia possibile mettere la testa sotto la sabbia e che dopo nove anni sia giusto chiudere la vicenda. Il 21 settembre saremo al tribunale di Ascoli, per un’ulteriore udienza con il giudice Di Battista, e mi auguro che possa essere il momento finale di un processo che sta durando troppo e che ci sta portando via ogni energia residua. Io, ad esempio, vivo in Sicilia e potete immaginare quanto sia complicato e oneroso, ogni volta, spostarmi per recarmi in tribunale. Raggiungere Ascoli, per me, non è semplice".

A proposito di Ascoli, la città è ancora sconvolta per quanto accadde nel 2014. Lei che rapporto ha con il Piceno?

"Meraviglioso. Posso dire che ad Ascoli ho conosciuto il vero senso dell’amicizia. E’ come se la vostra città fosse anche casa mia. Ho mantenuto un legame con il sindaco Salvi ma anche con tante altre persone di Venarotta. I venarottesi e gli ascolani, devo dirlo, hanno sempre mostrato una grande sensibilità nei confronti di noi familiari delle vittime".

Matteo Porfiri