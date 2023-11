La mostra che omaggia. Nazareno Luciani

Artisti, cittadini del borgo, amici e quanti hanno conosciuto e apprezzato l’uomo e l’artista Nazareno Luciani, prematuramente scomparso la scorsa estate, non sono mancati all’appuntamento con l’inaugurazione della mostra ’Io sono verticale. Dialogo errante intorno a San Giacomo della Marca, uomo di pace’ che ha aperto, il cartellone dei festeggiamenti in onore del Patrono a Monteprandone. Lo SpaziomOHOc, la fucina artistica da cui l’arte contemporanea così come la immaginava e la viveva Nazareno Luciani, ha riaperto le porte per dare vita ad una esposizione di opere inedite dell’artista, curata da Alessandra Morelli, organizzata dall’associazione culturale Officina San Giacomo. "Organizzare questa mostra è stato laborioso soprattutto da un punto di vista emotivo – ha spiegato Santa Perotti, moglie di Luciani – però bisogna proseguire il progetto culturale di Nazareno, soprattutto per i giovani artisti, dei quali era diventato punto di riferimento. Si curava più degli altri che di se stesso, ma questo era il suo modo di essere: e che oggi ci siano tutte queste persone, lo dimostra". La mostra resterà aperta fino al 3 dicembre. Ingresso libero.