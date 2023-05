La mostra del Centro diurno

Con grande entusiasmo e tenacia l’equipe del Cdis Centro Diurno di Pagliare e gli ospiti, in occasione della festa della mamma, allestirà nel Centro Commerciale Oasi al Battente oggi dalle 9.30 alle 19.30 la mostra mercato degli oggetti di artigianato artistico da loro realizzati. Mediante la creazione di oggetti d’arte i ragazzi disabili hanno potuto estrinsecare e sviluppare le proprie potenzialità, esprimendo le capacità e la propria emotività, con notevole beneficio per la strutturazione della personalità, il senso di autostima e l’equilibrio emotivo. L’esperienza artistica, già di per sé terapeutica, viene convogliata verso forme sociali, con la produzione di oggetti di artigianato destinati alle mostre. Quanti vorranno visitarla, i ragazzi danno appuntamento al centro commerciale Oasi al Battente.