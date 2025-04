La mostra di Cappelletti. Unconscious Dreams nella sede Eataly Trieste

Per l’edizione 2025 della rassegna fotografica internazionale ‘Le vie delle Foto’, il noto fotografo grottammarese Dino Cappelletti è stato inviato ad esporre la sua mostra personale ‘Unconscious Dreams’ nella prestigiosa sede di Eataly Trieste, che accoglie, per tutto il mese di aprile, una selezione di fotografie ispirate al sogno, all’inconscio e alla percezione visiva più profonda. La mostra fa parte del circuito ufficiale di ‘Le vie delle Foto’, il festival che ogni anno porta a Trieste più di 60 fotografi italiani e internazionali. "Mi capita spesso di fare sogni che non riesco a spiegare. Immagini indefinite, emozioni sospese, che ritornano nella mia mente come visioni – spiega Dino Cappelletti – Da questa sensazione nasce il progetto ‘Unconscious Dreams’, una raccolta di scatti che evocano un mondo parallelo, fatto di forme astratte, riflessi, vibrazioni di colore e paesaggi interiori. Si può scoprire il dietro le quinte del lavoro e sentire l’autore raccontare in prima persona la mostra e la sua visione artistica, poiché ha registrato una puntata del podcast ufficiale di ‘Le vie delle Foto’ che si può vedere e ascoltare su You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=cch6amBn9xQ