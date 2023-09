La mostra di Galliani a palazzo dei Capitani

Dopo il successo della sua personale a palazzo Reale a Milano, l’artista Omar Galliani, maestro riconosciuto del disegno, sarà in mostra ad Ascoli, a palazzo dei Capitani, da gennaio ad aprile 2024. L’esposizione, curata da Stefano Papetti, è organizzata dall’associazione culturale ‘Zoomart’ in collaborazione con la ‘Galleria 2019’ di Ascoli, con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune. ‘Diacronica. Il tempo sospeso’ è il titolo e conta oltre 100 opere dalla fine degli anni Settanta ad oggi, in un viaggio alla scoperta dei lavori che Galliani ha presentato in tutto il mondo, dalle Biennali di Venezia a Parigi, San Paolo, Praga, passando per Tokyo e Pechino. Poi una serie di inediti e ovviamente i disegni su carta e tavola che rappresentano il suo mezzo espressivo di elezione. La mostra di Ascoli riprenderà in parte quella di Milano e avrà delle nuove sezioni create ad hoc da Galliani.