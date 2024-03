La mostra su Winston Churchill

Si apre domenica prossima la mostra dell’artista Mario Vespasiani, di Ripatransone, dal titolo ’Mr. Mario Vespasiani - Never surrender - Sir Winston Churchill’, al museo Churchill di Montemaggiore al Metauro. La mostra si tiene in occasione dei 150 dalla nascita dell’ex primo ministro britannico e a 80 anni esatti dal suo arrivo proprio nella cittadina marchigiana dove sorge il suo museo. Saranno esposti lavori inediti che l’artista ha realizzato nel 2024 su materiali e supporti differenti, mettendo ancora una volta in risalto la sua capacità di spaziare tra temi, stili e tecniche varie. Le opere ritraggono l’unico uomo politico che ha occupato posizioni di governo nel corso di entrambe le guerre mondiali del secolo scorso, la cui personalità straordinaria gli ha permesso di vincere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1953. Per via della sua ecletticità non poteva che essere ritratto dallo sguardo visionario di Mario Vespasiani.