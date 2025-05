La musa di Pericle Fazzini sepolta al cimitero di Grottammare

Lisa Schneider, musa di Pericle Fazzini, nata a Magdeburgo il 7 settembre 1926 e morta il 17 aprile scorso all’età di 98 anni, riposerà nel cimitero di Grottammare. Abitava da tempo a Bracciano (Roma) ed aveva espresso più volte di essere sepolta nel cimitero di Grottammare. La Giunta comunale ha deliberato giovedì scorso l’assenso alla sepoltura. Un desiderio dettato non solo dalla storia personale e artistica condivisa con Fazzini, ma anche dal profondo legame con il territorio e con il Museo Civico Torrione della Battaglia, che custodisce una preziosa collezione di opere in gran parte a lei dedicate o donate da Fazzini stesso, oggi parte del patrimonio della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. L’Amministrazione comunale, nel rispetto della volontà espressa dalla Signora Schneider e su richiesta dell’ex sindaco Massimo Rossi, che ha condiviso con lei un vincolo di sincera amicizia e stima, si è impegnata a onorarne la memoria garantendole il riposo nella città di Grottammare, che tanto ha significato nella sua vita e nella sue vicende umane e artistiche. Figura di grande eleganza e rara sensibilità artistica, Lisa Schneider è stata per oltre vent’anni profondamente legata, sia sul piano umano che su quello professionale, al grande scultore grottammarese Pericle Fazzini.

La Schneider, infatti, fu la principale collaboratrice di Fazzini nel periodo dei suoi più grandi successi internazionali, dalla metà degli anni Cinquanta fino alla realizzazione della Resurrezione, in Vaticano nonché ispiratrice di alcune delle sue opere più intense e significative. Fu anche amica e interlocutrice di personalità del calibro di Giuseppe Ungaretti, Marcello Mastroianni e Federico Fellini, che la volle anche tra gli interpreti del capolavoro cinematografico La Dolce Vita.

ma. ie.