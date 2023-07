La musica dei Queen Rock a Villa Vitali, 40 artisti sul palco

di Angelica Malvatani

Rivivono i Queen questa sera alle 21,15, sul palco di Villa Vitali, una serata magica che davvero toccherà il cuore di tutti. In scena Queen at the Opera, uno show rock sinfonico basato sulle musiche dei Queen e Freddie Mercury, un evento che ha esordito con una tournée internazionale nel 2015 raccogliendo standing ovation e tutto esaurito in modo continuativo e travolgente negli scorsi anni.

È il terzo spettacolo della rassegna messa in piedi dall’amministrazione comunale con l’Amat, con Eclissi eventi e Proscenio Teatro. Un battito dei piedi all’unisono come un battito del cuore è quello che i Queen avevano promesso al grido di ‘we will rock you’ e che DuncanEventi ha voluto mantenere continuando la leggenda attraverso un omaggio immenso, raffinato ed emozionante. Ci sono oltre 40 artisti sul palco per uno show dove il pubblico è parte integrante di un’esperienza unica. Registri lirici estesissimi delle voci soprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra elettrica si fondono con la dolcezza delicata degli archi, mentre si compongono le voci dei cantanti in un concerto straordinario, senza una sbavatura. Luci, effetti visivi e orchestra dal vivo completano questo spettacolo che vanta seguaci fedelissimi. Sul palco cinque cantanti, diretti dal maestro Piero Gallo con sempre nuove sfumature. Si alternano le voci di un ensemble di vocalist e tra i cantanti si susseguono delle vere star della musica teatrale come Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e Giada Sabellico. Classici senza tempo come We are the champions, Barcelona, Bohemian rhapsody, We will rock you, The show must go on, Radio ga ga, A kind of magic, Under pressure, Another one bites the dust, restano l’asse portante, rivivendo ogni volta nel loro travolgente splendore, grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo la musica sinfonica mescolata al rock dal vivo può generare. Info biglietteria del Teatro 0734284295.