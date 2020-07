di Alessio Carassai I ritmi nati nelle periferie delle città si mescolano in un grande evento che in otto appuntamenti, coinvolgendo i comuni di Belmonte Piceno, Monteleone di Fermo, Servigliano e Montappone, allieterà le serate della popolazione. E’ stata presentata a Servigliano la 6° edizione "World Land", Festival dei suoni e della musica dal mondo, curata dal direttore artistico Dario Aspesani. I sindaci Ivano Bascioni,...

di Alessio Carassai

I ritmi nati nelle periferie delle città si mescolano in un grande evento che in otto appuntamenti, coinvolgendo i comuni di Belmonte Piceno, Monteleone di Fermo, Servigliano e Montappone, allieterà le serate della popolazione. E’ stata presentata a Servigliano la 6° edizione "World Land", Festival dei suoni e della musica dal mondo, curata dal direttore artistico Dario Aspesani.

I sindaci Ivano Bascioni, Marco Fabiani, Marco Rotoni e Mauro Ferranti, hanno espresso a turno grande soddisfazione per questa rinnovata collaborazione intercomunale, che proporrà musica di alto profilo, oltre all’opportunità di far conoscere i luoghi di pregio all’interno dei borghi. Ovviamente, tutti i partecipanti dovranno seguire le norme anti covid: distanziamento sociale, all’ingresso misurazione della temperatura e tutto quanto necessario a garantire la sicurezza. "Questo festival vuole far conoscere le musiche che provengono da diverse parti del mondo – spiega Dario Aspesani – la cultura è integrazione e passa attraverso la musica. Parliamo di generi poveri che nascono nelle periferie, come il tango, ma che grazie alla sua forza è diventata una musica colta. Dobbiamo ringraziare l’attenzione di questi sindaci, che hanno voluto promuovere un evento che parla di cultura e questo per me è già una vittoria". Si parte giovedì 16 luglio a Montappone presso il centro sportivo Europa, con un viaggio nella musica cubana; sabato 25 luglio, nel chiostro della Magnolia di Servigliano, Gastone Pietrucci e Marco Poeta con il fado portoghese; il 26 luglio nel largo Baglioni di Belmonte Piceno sarà la volta del gruppo "Hombre all’Ombra" con il suo repertorio che mescola le melodie irlandesi; giovedì 30 luglio a Montappone toccherà a Valerio Billeri con le sue melodie folk; il 31 luglio a Servigliano Lara Giancarli e il Duo Popolare proporranno musiche popolari.

Si ripartirà il 2 agosto con il "Trio Calambre" che si esibirà nell’area verde di Monteleone di Fermo; il 7 agosto a Belmonte Piceno sarà di turno il "Trio Mediterraneo"; a chiudere la rassegna il 14 agosto a Monteleone di Fermo il gruppo "Gunter Hotel" per una serata dai toni blues.