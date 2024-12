La natività creata con materiali di recupero

L’amministrazione comunale di Spinetoli invita a visitare lo storico presepe artistico in piazza delle Volte, a Pagliare, magistralmente realizzato dalle sapienti mani dell’artista scultore Ennio Pulcini con la collaborazione di Pablo Corradi. Entrambi sono di Pagliare e sono mossi da una grande passione. Corradi si cimenta nella tecnica audio, nei video e quest’anno ha realizzato, per la prima volta, un nuovo personaggio, si tratta di un cammello dove ci si può sedere e scattare foto ricordo. Per realizzare il presepe sono state utilizzate statue di argilla (altezza uomo), materiali di recupero, tessuti di pregio e tanta passione. In questo magico periodo statuine, animali e riproduzioni in scala delle attività tipiche di Spinetoli prendono vita, animando così le costruzioni artigianali più disparate e suscitando tanta curiosità. La splendida cornice di Piazzetta delle Volte a Pagliare del Tronto accoglie la Natività fino al 10 gennaio i personaggi in esposizione sono per lo più artigiani della tradizione, quest’anno è stata collocato anche la statua di San Francesco d’Assisi. L’artista Pulcini grazie alla sua passione, ogni anno aggiunge un personaggio nuovo.