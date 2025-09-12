La nazionale di Kickboxing si allena a Cupra

La nazionale italiana di Kickboxing rifinirà la preparazione a Cupra Marittima in vista dei prossimi importanti appuntamenti. Saranno due intensi giorni di allenamento per mettere a punto gli ultimi particolari e consolidare le strategie di una preparazione che punta al massimo risultato. La nazionale torna a Cupra Marittima, per il quinto anno consecutivo, questa volta dal 12 al 14 settembre. La riunione è promossa in previsione degli impegni internazionali che vedranno gli atleti sui rings di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dal 21 al 30 novembre. Insieme al Team Cipriani ci sarà l’Amministrazione comunale, da anni vicina allo sport targato Federkombat, a dare il benvenuto agli Azzurri della Low Kick e del K1. A coordinare i ragazzi e le ragazze, Campioni d’Italia in carica provenienti da tutta la penisola, i direttori tecnici nazionali Raffaele Cipriani e Biagio Tralli per la Low Kick, Gianpietro Marceddu e Stefano Paone per il k1. "Un’occasione – spiega Antonio Cipriani, presidente del Comitato regionale Federkombat – fortemente voluta da tutti noi per rinsaldare ulteriormente lo spirito di squadra e mettere a punto gli ultimi particolari tecnici, sotto la guida dei preparatori atletici di specialità".