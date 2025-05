"La Nazionale ha bisogno di lui"

"Io indosso il cappello dell’Italia, sperando che possa essere di buon auspicio e che il commissario tecnico Luciano Spalletti lo convochi in maglia azzurra il prima possibile" dice Ivo Agostini. "La nazionale italiana ha bisogno di uno come Riccardo Orsolini – aggiunge Agostini, racchiudendo il pensiero di tutti gli abitanti di Rotella, ma non solo –, perché con le sue caratteristiche non c’è nessun altro. Ricordo quando il nonno lo portava in piazza, con il pallone, e lui giocava contro la serranda. Sono momenti che ogni rotellese non potrà mai dimenticare: la nascita di un piccolo grande campione, Forza Riccardo, continua così".