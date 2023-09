La nazionale italiana di Kickboxing e il soggiorno a Cupra

Sabato e domenica Cupra Marittima ha ospitato la nazionale italiana di Kickboxing. E’ il terzo anno consecutivo che gli atleti della disciplina vengono a sostenere la rifinitura in riva all’Adriatico nelle strutture ricettive di Cupra. Venti atleti, tutti campioni italiani nelle rispettive categorie, si sono allenati e hanno soggiornato insieme allo staff tecnico nella cittadina balneare. "Facciamo a loro un grosso in bocca al lupo in vista del prossimo campionato Mondiale che si svolgerà in Portogallo – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni, che ha ricevuto il gruppo in comune – Ringrazio il presidente del comitato regionale Antonio Cipriani e il direttore tecnico della nazionale Raffaele Cipriani. I due fratelli cuprensi sono stati di recente a Roma in occasione del riconoscimento da parte del Coni della Federkombat come Federazione". Se da un lato molte strutture alberghiere hanno già chiuso i battenti, queste iniziative sono mirate alla destagionalizzane attraverso lo sport.