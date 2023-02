La nevicata è arrivata dal mare Colline imbiancate e scuole chiuse

La neve è arrivata dal mare, tetti imbiancati anche sulle località costiere della provincia. A San Benedetto, Grottammare e Cupra i primi fiocchi sono iniziati a cadere a notte fonda. Nell’immediato entroterra la nevicata è stata più abbondante, tanto che in molti comuni i sindaci hanno deciso la chiusura delle scuole come a Ripatransone, Acquiviva, Monteprandone, Montefiore, Cossignano, Carassai, Massignano, Castignano, Offida, Arquata. Scuola aperta a Montalto, nonostante i 20 centimetri di neve. Il sindaco Daniel Matricardi ha fatto pulire le strade per tempo e non ci sono disagi particolari. I mezzi della provincia sono entrati in azione per tempo e quasi tutte le strade sono state pulite, facilitando il compito dei comuni che si stanno occupando solo della propria viabilità .

Il sindaco Lucio Porrà, a lavoro insieme al solo operaio disponibile, fin dalle 3,30 della notte ed è ancora all’opera alla guida del trattore. Ne avrà fino al pomeriggio inoltrato per liberare le vei del centro e quelle delle zone rurali. A Ripatransone mezzi comunali all’opera dalle 5 del mattino, coordinati dal sindaco Alessandro Lucciarini. Due pale meccaniche lungo le strade comunali e un bobcat a lavoro nel centro storico. A Carassai ci sono più di 20 centimetri di neve, ma il sindaco Gianfilippo Michetti afferma che i disagi sono limitati e che i mezzi comunali sono a lavoro. Stessa situazione a Cossignano dove il sindaco Roberto Luciani conferma che le strade sono libere. Nelle zone collinari di Cupra i mezzi della Provincia hanno liberato la zona San Silvestro, e la Castelletta, mentre sono a lavoro i mezzi del comune, coordinati dal sindaco Alessio Piersimoni, in zona San Gregorio Magno, San Michel e San Giacomo. Infine Acquaviva, dove sono stati segnalati disagi nelle prime ore del mattino, sollevando le lamentele dei cittadini che dovevano recarsi a lavoro. Il sindaco Sante Infriccioli afferma che i mezzi comunali erano all’opera dalle 5,30 del mattino. Scrivono infatti dal Comune: "L’intervento tempestivo della ditta Di Lorenzo, che da anni effettua il servizio di spazzaneve, dei dipendenti comunali, degli amministratori e della protezione civile, tutti operativi dalle prime ore del mattino, hanno ridotto al minimo le difficoltà agli acquavivani che ringraziamo per la pazienza e la collaborazione dimostrata. Il piano neve e il monitoraggio fatto in queste sere, ha dato i suoi frutti. La tempestiva comunicazione della chiusura delle scuole, ha evitato che genitori e pulmini si mettessero in movimento, questo ha reso più agevole il lavori di tutti. Tutte le richieste di intervento delle persone sole o fragili, sono state evase. Tempo permettendo, stiamo lavorando per garantire l’apertura delle scuole nella giornata di domani (oggi per chi legge)".

Marcello Iezzi