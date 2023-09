"La nomina di Gelati grande passo avanti"

Le organizzazioni sindacali Nursind, Usb e Nursing Up esprimono grande soddisfazione per la nomina, in qualità di facente funzione, del dirigente delle professioni sanitarie nell’area infermieristica, Luca Gelati. "Questa nomina – dicono Maurizio Pelosi del Nursind, Mauro Giuliani dell’Usb e Roberto Tassi del Nursing Up – rappresenta un importante passo avanti e risponde a una richiesta chiara avanzata da noi, il 9 agosto scorso, dal prefetto durante l’incontro avuto conseguente allo stato di agitazione indetto dalle nostre organizzazioni sindacali". "È motivo di orgoglio per noi – continuano – vedere le nostre rivendicazioni sindacali tradotte in azioni concrete a vantaggio dei lavoratori e dell’intera popolazione. Ringraziamo il direttore dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini, per aver compreso l’importanza di questa nomina, che era fondamentale data la gravità delle sfide che affrontiamo. Ora, ci aspettiamo una stretta collaborazione con il dirigente, il dottor Gelati, a cui chiediamo fin da subito una revisione e un aggiornamento della dotazione organica e del piano del fabbisogno del personale, specialmente per quanto riguarda gli Oss e gli infermieri, la cui situazione è oggettivamente insostenibile. È necessario riaprire reparti e garantire una dotazione organica adeguata nei servizi che soffrono di gravi carenze di personale. Siamo ansiosi di avere l’opportunità di poter discutere di queste e di altre questioni con Gelati a cui auguriamo un buon inizio nel suo ruolo". E’ in servizio nell’Ast di Ascoli ufficialmente da lunedì scorso, il dirigente delle professioni sanitarie, Luca Gelati.

l. c.