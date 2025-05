"La nostra area occupata". I tassisti: ora intervenite

"Ogni giorno lo stesso problema". E’ la denuncia dei tassisti per quanto riguarda l’area a loro disposizione in piazza Nardone: gli stalli riservati ai taxi vengono sistematicamente occupati da auto private, lasciando gli operatori senza spazio per sostare. L’area in questione rappresenta uno dei due principali punti di riferimento per i taxi cittadini – l’altro si trova presso la stazione centrale – ma è proprio in questa piazza che la situazione, a quanto affermano gli operatori, ha raggiunto livelli insostenibili. Nonostante la chiara segnaletica e i divieti stabiliti dal Codice della Strada, numerosi automobilisti parcheggiano nei posti riservati ai taxi, costringendo i professionisti del trasporto pubblico a fermarsi in mezzo alla strada o a girare inutilmente alla ricerca di uno stallo libero. L’ultimo episodio si è verificato proprio ieri mattina, come racconta uno dei tassisti coinvolti: "Ho preso un cliente, ho fatto una corsa, sono tornato e tutti gli stalli dei taxi erano occupati da auto che non c’entravano nulla con il nostro lavoro. Io segnalo la situazione ma nessuno viene. Anzi, mi viene detto di essere paziente. Così ieri mattina mi sono ritrovato con il mio taxi praticamente in mezzo alla strada, messo malissimo, con io costretto a fare i salti mortali per fare attenzione che l’auto non creasse dei problemi ed essere quindi pronto a spostarla e cercare di tenere monitorato il telefono della postazione. È una scena che va avanti ormai da tanto tempo e non capisco perché nessuno prenda provvedimenti".

Il problema non è nuovo e affonda le radici in una gestione complicata degli spazi di sosta in una zona centralissima, a ridosso della Statale 16, dove sono già presenti numerosi parcheggi riservati ai dipendenti dell’Ast. La presenza di queste aree ad accesso limitato riduce drasticamente la disponibilità per residenti e visitatori, che finiscono per "arrangiarsi" e occupare anche gli stalli riservati ai taxi. Il comportamento, però, non è solo scorretto: è anche illegale e può essere sanzionato da polizia locale e forze dell’ordine. Secondo il Codice della Strada è vietato sostare "negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza", categoria che include i taxi. La violazione di questa norma può comportare una sanzione amministrativa, la decurtazione di punti dalla patente e persino la rimozione forzata del veicolo se crea intralcio alla circolazione.

Emidio Lattanzi