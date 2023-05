La nostra arte recuperata Cinque opere restaurate

Sono state restaurate e sono nuovamente esposte nella sala del Pastorello della pinacoteca, le opere per le quali è sceso in campo il Rotary club di Ascoli sostenendone le spese di ripristino e conservazione. Si tratta di cinque dipinti: la ‘Vergine orante’ di Giovanni Battista Salvi, ‘Redentore’ di ignoto emiliano, ‘Madonna con bambino e San Giovannino’ di Francesco De Mura, ‘Sant’Emidio’ di Giovanni Peruzzini. ‘Interno rustico’ di Domenico Morelli. L’intervento di restauro è stato eseguito da Angelo Pavoni, sotto la supervisione della Sovrintendenza, per un costo complessivo sostenuto dal Rotary di settemila euro. "Di due opere – spiega il curatore scientifico delle collezioni comunali, Stefano Papetti – sono state restaurate anche le cornici del ‘600. Si tratta di un dipinto ad olio su rame di Francesco De Mura, uno dei grandi pittori barocchi napoletani, la cui attribuzione è stata fatta grazie al restauro. Poi, di scuola emiliana, una testa del Redentore, e ancora, una bellissima Madonna del Sassoferrato (Giovanni Battista Salvi), ovvero del pittore per eccellenza della Vergine, è stato ripulito, perché era completamente illeggibile, un dipinto raffigurante Sant’Emidio di Peruzzini, che era un pittore di Ancona del Seicento, e anche un quadro dell’Ottocento di Morelli. Erano proposte di restauro inserite nell’Art bonus del Comune". "E’ uno dei tanti service che il club Rotary eroga – continua il presidente Alberto Forlini – in vari settori della società. Non abbiamo potuto usufruire dei vantaggi fiscali dell’Art bonus, ma una delle linee d’azione del Rotary International prevede proprio la tutela dei beni artistici. Tra le cinque opere ce ne è una che raffigura Sant’Emidio e da ascolani non potevamo non curarne il restauro". "Siamo riusciti a creare – conclude il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti – una rete di associazioni e imprese che hanno adottato spazi, e anche opere. E’ molto importante questa rete che abbiamo costruito con grande fatica, si tratta di un modello di team. Il Rotary è protagonista in questo, ha collaborato con iniziative importanti nel passato come, nel 1992 per il restauro della Fontana dei cani, nel 1995 per quello di Porta Tufilla, nel 2017 per quello nel foyer del teatro Filarmonici. Ringrazio il presidente Forlini e i soci, perché grazie al loro contributo sono state restaurate queste cinque opere per noi strategiche in quanto le avevamo inserite nell’Art bonus".

Lorenza Cappelli