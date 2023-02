"La nostra Barbara ora è una stella" La foto che ha spopolato sul web

C’è chi sogna un futuro da stella del calcio, chi del pop e c’è chi invece si sente realizzato con il lavoro. È il caso di Barbara, 23 anni, portatrice di handicap, di San Benedetto, che con tenacia e determinazione è riuscita a ritagliarsi il suo spazio nella società. Barbara è inserita nel gruppo dei ragazzi affetti da disabilità, che gestiscono la Locanda del Terzo settore Centimetro zero, a Pagliare. Nei giorni scorsi è bastata la pubblicazione di una sua foto, accompagnata da poche righe: ’La meraviglia delle meraviglie’, con una serie di cuoricini per scatenare la reazione del web, che non si è fatta attendere. In poco tempo la foto ha ottenuto ben 74.597 like. Una reazione che ha stupito tutti, un affetto smisurato. I like sono stati seguiti da una serie di messaggi di affetto che hanno lusingato colleghi, amici e gli organizzatori. Tanto è vero che durante la festa di Carnevale, che si è tenuto nella Locanda Centimetro Zero, Barbara è stata festeggiata come la regina del web. "Una foto – hanno detto gli organizzatori – spontanea, Barbara che svolge diversi lavori, non solo in cucina, ma anche in sala, spontaneamente si è vestita di tutto punto e poi ha chiesto di essere fotografata, nessuno poteva immaginare una reazione di questo tipo. Un successo che ripaga i 22 ragazzi disabili che lavorano al ristorante. Tre milioni di persone hanno visitato il sito, i visitatori di internet hanno colmato Barbara di affetto e di messaggi di attenzione, amore e solidarietà".

La forza, la determinazione di questi ragazzi ha reso la Locanda del Terzo Settore – Centimetro Zero un ristorante diverso, speciale. "Noi lavoriamo – dichiarano all’unisono organizzatori e ragazzi – non perché i clienti vengano da noi con l’idea di fare una buona azione. Vogliamo clienti soddisfatti, che tornino perché qui stanno bene e faremo sempre di più il nostro meglio. I ragazzi hanno delle difficoltà, ma nonostante tutto sono capaci di grandi cose".

Maria Grazia Lappa