’La nostra casa brucia’: un incontro per discutere di pace e rischio guerra

Venerdì 21 febbraio alle 21.15 presso la sala consiliare del comune di Grottammare sarà presentata la campagna ‘La casa Brucia - Centomila No per fermare le guerre’. Lanciata da Disarma, associazione attiva sul territorio nazionale già da due anni, ha visto tra i suoi principali promotori il magistrato Domenico Gallo, l’ambasciatrice Elena Basile, la filosofa Roberta De Monticelli e Moni Ovadia: quattro voci autorevoli e coraggiose che non hanno mai smesso di gridare il loro dissenso alle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina, svelando le responsabilità dirette dell’Occidente. Dopo il saluto introduttivo del vicesindaco di Grottammare Lorenzo Rossi, la campagna sarà illustrata e argomentata da Serena Cavalletti del comitato politico nazionale dell’associazione "Disarma", Roberto Mancini, docente di filosofia teoretica dell’Università di Macerata, Luisa Morgantini di Assopace Palestina (in collegamento dalla Palestina).