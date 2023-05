La nostra casa sta andando davvero a fuoco Perché il messaggio di Greta parla a tutti noi

"La nostra casa è in fiamme", scritto dalla famiglia Thunberg, racconta la vita di Greta, icona planetaria della lotta contro il cambiamento climatico. Nata con una forma di autismo quale la sindrome di Asperger, all’età di otto anni sente per la prima volta parlare dei problemi legati al global warming ed entra in una profonda crisi esistenziale: come possono i potenti della Terra ignorare ogni campanello d’allarme? Perché i mass media non si occupano seriamente di questo fenomeno? E, soprattutto, come possono le persone comuni ignorare una tale questione? Il 20 agosto 2018 decide di passare all’azione posizionando la sua bicicletta rossa davanti al Parlamento svedese e avviando una vera e propria manifestazione di protesta, denominata Fridays for future, che diventa ben presto un fenomeno globale. Il libro fornisce poche informazioni sui cambiamenti climatici, ma vuole trasmettere un messaggio chiaro: è necessario agire prima che sia troppo tardi. "Scegliamo di volere esistere ancora come civiltà, oppure no. E questo è bianco o nero. Non ci sono zone grigie quando si parla di sopravvivenza". Le parole di Greta ci ricordano che tutti noi possiamo contribuire alla lotta per la giustizia climatica e ci spronano a rispondere decisi al suo grido di battaglia.