"La nostra offerta è di qualità"

Soddisfatto del risultato il sindaco di Cupra Marittima, Alessio Piersimoni. Dopo aver ricordato le difficoltà iniziali, dovute alle piogge e alle mareggiate che avevano sconvolto le spiagge già pronte per la stagione, ha aggiunto: "La sensazione è che le famiglie hanno dovuto fare i conti con il caro vita, con l’aumento dei mutui, gli aumenti dell’energia elettrica, dei carburanti, del carrello della spesa. Tutte situazioni che hanno pesato sulla scelta della vacanza. I dati, comunque, confermano che le famiglie non hanno voluto rinunciare a momenti di relax fondamentali e a un’offerta di qualità, però hanno ridotto i giorni. Siamo cresciuti dal punto di vista degli arrivi e questo ci fa piacere, perché significa che abbiamo lavorato bene a livello di promozione. Oltre a registrare un 16% in più negli arrivi, abbiamo anche più di 253mila presenze, un dato che pone Cupra al secondo posto, nella Provincia dopo San Benedetto.

ma. ie.