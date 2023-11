La nostra storia conservata. Archivio, tra passato e futuro:: "Puntiamo a digitalizzare il primo catasto di Ascoli"

A 62 anni dalla sua creazione, il 10 novembre, l’immobile dell’Archivio di Stato di Ascoli è stato acquistato dal Ministero della Cultura per il tramite dell’Agenzia del Demanio Marche. La proprietà, dopo anni nelle mani della Provincia di Fermo, passa dunque allo stato. "Anche se sono beni culturali, gli archivi sono utili, servono a lavorare, e hanno carattere pratico amministrativo" spiega il direttore Emanuele Tedeschi.

Parlava di ’utilità’, in cosa l’Archivio di Stato è, ed è stato, utile?

"Si tratta di un organo che nasce insieme alla società, con l’attività di governo. Serve a lavorare e amministrare. Ha una forte componente economica. Ora, al lato pratico, si affianca anche quello storico: qui documenti di inestimabile valore sono a disposizione di tutti, dai curiosi che cercano di ricostruzione l’albero genealogico della propria famiglia, ai ricercatori, fino a chi vuole far valere i propri diritti, ad esempio per la richiesta di un passaporto".

L’archivio è in una sede particolare, può dirci di cosa si tratta?

"L’attuale sede è stata inaugurata nel 1961, prima l’archivio era relegato a due stanze all’interno del palazzo dei Capitani. La particolarità è rappresentata dal fatto che sia stato appositamente realizzato per l’archivio, non si tratta di un palazzo storico riadattato, cosa che in Italia ai tempi non era mai successo. Elio Lodolini, all’epoca direttore dell’Istituto, ha previsto nella costruzione soluzioni tecnico-archivistiche estremamente innovative, senza precedenti nell’edilizia di settore, che ancora oggi sono fondamentali per la corretta conservazione dei documenti. Ad esempio, il deposito è esposto a sud, così riceve la luce meno forte, ha un sistema di areazione che mantiene l’umidità costante".

Che tipo di documenti vengono archiviati qui?

"Abbiamo documenti preunitari, il fondo notarile, l’antico patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, i fondi degli uffici statali, ma anche i depositi effettuati dal Comune di Ascoli. Interessante anche le lastre e i negativi su pellicola di uno storico studio fotografico ascolano. Attualmente abbiamo circa 12 chilometri di carta, prima il versamento di documenti era più consistente, ma per noi tutti sono importanti: da quello più antico, ovvero un contratto di ’precaria prestaria’ (potremmo dire di affitto) stipulato dal monastero femminile di Sant’Angelo Magno e datato 1028, ad uno scontrino. Anche uno scontrino è un contratto di compravendita e ci dà informazioni importanti".

La digitalizzazione sta cambiando il vostro lavoro?

"La tecnologia sta modificando tutto in modo estremamente veloce, è difficile stragli dietro. Perché non si tratta semplicemente di fare una fotocopia digitale dei documenti, ma bisogna costruire una rete di relazioni in cui inserire il documento, che poi deve essere ritrovabile. Ci stiamo lavorando, ma non si può fare di tutto. In particolare ci stiamo concentrando su alcuni progetti con utilità maggiore, ad esempio sulla digitalizzazione del primo catasto della città di Ascoli. È del 1381, quindi descrittivo e ancora senza mappe, ma la digitalizzazione ad alta risoluzione grazie agli scanner di ultima generazione ci permetteranno, tra più o meno due anni, di visionare la pagina e la trascrizione e di collegare tra loro nomi, luoghi e informazioni: creare una geolocalizzazione del catasto è il nostro ambizioso obiettivo".

Ottavia Firmani