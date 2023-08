"La notte di Paolo" Solestà celebra Margasini

di Peppe Ercoli

"La notte di Paolo". Serata di ricordi ed emozioni a Porta Solestà dove martedì sera è stato celebrato il trentennale della prima vittoria di Paolo Margasini alla Quintana di Ascoli e la straordinaria carriera del cavaliere di Foligno. La serata è stata condotta dal giornalista ascolano Peppe Silvestri che ha voluto al suo fianco Mauro Silvestri giornalista e speaker della Quintana di Foligno, di cui è anche vice presidente. Margasini ha debuttato alla Quintana di Ascoli nel 1990 e l’immediato secondo posto ha fatto fin da subito sognare il ritorno alla vittoria che in casa gialloblù mancava dai tempi di Marcello Formica, da 15 anni. Il primo successo è arrivato nel 1993 e a ricordarlo era presente anche la dama dell’epoca Giuseppina Urbanelli Bracchi. Poi ne sono arrivati altri 8 ad Ascoli (compresa la Quintana del quarantennale) e 11 a Foligno. Non si può parlare di Margasini senza ricordare la cavalcatura con la quale ha costituito un binomio perfetto, Renè che l’ha portato otto volte al successo; l’ultimo palio l’ha conquistato in sella a My Gems.

A raccogliere l’eredità di Margasini a Solestà è stato Luca Innocenzi. "Per la mia carriera Paolo ha avuto un ruolo fondamentale. Avevo il fuoco dentro da ragazzo e lui mi ha insegnato a gestire le giostre, a respirare durante le tornate perché – mi diceva – le quintane si vincono usando la testa. Gli devo tantissimo anche a livello umano, perché per me c’è sempre" ha detto Innocenzi. "Luca è un grande cavaliere grazie all’allenamento ma anche dalle doti che la natura gli ha regalato; sapevo che avrebbe fatto strada sia ad Ascoli che a Foligno" ha detto Margasini ringraziando tutto il sestiere gialloblù per avergli voluto dedicare la serata che ha avuto anche momenti di commozione nel ricordo di annate straordinarie e tanti solestanti che non ci sono più.

A rendere omaggio a Margasini anche il sindaco Fioravanti. "Quando vinse la prima giostra io facevo il paggetto a Tufilla. Dobbiamo tutti ringraziarlo per quello che ha dato alla nostra Quintana e a Solestà" ha detto. L’ex caposestiere Gino Lattanzi ha ricordato come avvenne la scelta di Margasini. "Lo vidi in tv giostrare a Foligno. Fu il gesto di stizza che fece dopo aver sbagliato l’ultimo anello e perso la giostra che mi convinse che aveva gli attributi per giostrare ad Ascoli; così nacque un rapporto subito franco, sincero e soprattutto vincente" ha detto Lattanzi. Per l’occasione è stata realizzata anche una maglia celebrativa con l’effige e la stampa dell’autografo di Margasini, disponibile alla Taverna del Sole.