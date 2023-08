La notte è sempre più rosa Il quartiere Faleriense aggiunge una serata di festa

"La Notte + Rosa" si arricchisce di eventi ed iniziative, oltre all’anteprima del 21 agosto con Elettra Lamborghini e la serata clou di sabato 26, si aggiunge anche la serata di venerdì 25 al quartiere Faleriense che prende il nome di "Aspettando la notte + rosa". Nel corso di questa straordinaria vigilia prenderà vita in piazza F.lli Cervi una vera e propria discoteca all’aperto con il gruppo d’animazione "89 Discoteca": un enorme truck dal cui palco usciranno dj, ballerine e animatrici per regalare una notte a suon di musica dance anni ’80 e ’90. Inoltre sarà adibita un’area street food a cura del Garden Pub di Roberta Sansolini e tutto il quartiere sarà addobbato di rosa grazie all’idea dell’associazione di quartiere insieme a quella dei commercianti, Faleria Enjoy, con l’aiuto dell’amministrazione. Il sindaco Massimiliano Ciarpella si è detto soddisfatto del rapporto creatosi tra associazioni e Comune "Questo evento certifica l’importanza e l’impegno dei cittadini che hanno a cuore la Faleriense, decidendo di istituire una serata ad hoc – ha spiegato – Siamo felici, è l’inizio di un percorso collaborativo che porteremo avanti con tutti i quartierI".

Un grande plauso arriva anche da tutti gli altri amministratori presenti: le assessore Elisa Torresi e Maria Laura Bracalente hanno sottolineato l’importanza della rete creatasi tra le varie realtà, ma anche l’entusiasmo con cui l’associazione di quartiere ha galvanizzato l’amministrazione a dare il massimo. Orgoglioso il consigliere regionale Andrea Putzu che si è aggiunto agli altri dichiarando di essere certo del successo dell’iniziativa, così come il consigliere Giorgio Marcotulli, felice per il lavoro di squadra che è stato svolto, mentre l’assessore Enzo Farina rassicura tutti sul piano sicurezza. Il presidente dell’associazione quartiere Faleriense Giuseppe Polimeno dopo aver ringraziato sponsor, commercianti e amministrazione ha dichiarato: "Questa anteprima è un atto dovuto per il quartiere, sempre partecipe e attivo. Era un nostro dovere rispondere alla richieste dei cittadini, vogliosi di continuare a rendere la Faleriense protagonista. Abbiamo deciso di affiancarci all’amministrazione, trovando il giusto supporto". Con lui anche Roberta Sansolini, fiera del lavoro svolto dalla macchina organizzativa, e Gioia Giandomenico di Faleria Enjoy che si occuperà degli addobbi e non solo, visto forte il contributo dei commercianti alla festa. Come spiegato dal vicesindaco Andrea Balestrieri nei giorni a ridosso degli eventi, gruppi di animatrici costeggeranno il lungomare anche di città limitrofe per invitare e consegnare gadget per quella che sarà a tutti gli effetti la settimana clou dell’estate elpidiense.

Nadir Tomassetti