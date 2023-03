La nuova App del Comune di Grottammare: "Per cittadini e turisti"

La città di Grottammare ha una nuova App, tecnologicamente avanzata, integrata con il sito della città, con diverse sezioni che riguardano cittadini e turisti, ma anche una dedicata alla sicurezza che tutti i cittadini dovrebbero subito scaricare. E’ stata presentata ieri in Comune dal sindaco Enrico Piergallini, dal vicesindaco Alessandro Rocchi, dal dirigente Igor Vita, dalla responsabile del Ced, Monica Consolini e dal tecnico della Bitlounge di San Benedetto, Paolo Gabrielli. "Si è trattato di una rivisitazione di quella esistente dal 2014 – come ha spiegato Piergallini – Un’App che non era compatibile con i cellulari perché non era responsive, non erano particolarmente consultate le pagine social del Comune, non c’era un sistema di Wi-Fi libero sul territorio e non c’era modo di avere servizi digitali con il Comune. Nel 2021 abbiamo avuto 250mila accessi ai nostri servizi digitali e non avevamo un’applicazione". E’ punto importante di arrivo, frutto di un percorso di digitalizzazione e informatizzazione partito molti anni fa. Il vice sindaco Alessandro Rocchi ha evidenziato che si tratta di un nuovo strumento che avvicina all’amministrazione cittadini e turisti. Si tratta di un App semplice ed intuitiva per Androide e iOS strutturata in più sezioni, come ha spiegato Igor Vita responsabile dell’Area 1. Vi è la parte turistica con 4 sezioni: Cosa vedere, Eventi, Dove mangiare e Dove dormire, tutte geolocalizzate e poi 4 sezioni dedicate ai cittadini: novità, informazioni utili, archivio comunicazioni e scadenze.