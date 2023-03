La nuova casa della ludoteca Riù "Avanti col progetto Ascoli green"

‘RiuNiti per la giornata mondiale della felicità’: questo il nome dell’iniziativa che si è svolta ieri mattina, al circolo sportivo Fondazione Carisap ‘Green park’, in occasione, appunto, della Giornata mondiale della felicità, istituita dall’Onu nel 2013. L’occasione è stata anche per inaugurare, nella struttura immersa nel verde a Monticelli alto, la nuova sede della ludoteca comunale Riù. Presenti alcuni giovanissimi studenti, che hanno potuto svolgere attività di riuso con i materiali riciclabili conoscendo, in questo modo, lo scopo e l’organizzazione della ludoteca. "Per noi – dice il sindaco Marco Fioravanti – è molto importante avere uno spazio come questo, dove i bambini possono imparare a conoscere questioni fondamentali legate alla tutela dell’ambiente. Come amministrazione comunale continuiamo a portare avanti il progetto Ascoli green e la ludoteca Riù rappresenta un tassello fondamentale di questo mosaico".

I bambini sono stati accolti dalla coordinatrice didattica della ludoteca Riù, Valentina D’Angelo, e dal presidente della cooperativa ‘Il Picchio’ che gestisce il ‘Green park’, Franco Bruni. Il nuovo spazio a Monticelli (prima la ludoteca si trovava sempre nel quartiere, davanti all’ospedale ‘Mazzoni’, ma in una location più piccola) sarà aperto gratuitamente ai bambini dai 3 ai 14 anni, dal martedì al giovedì, dalle 16 alle 19, e su appuntamento nelle scuole di ogni ordine e grado. "Non c’era modo migliore – aggiunge l’assessore Massimiliano Brugni, presente all’inaugurazione – per festeggiare la Giornata mondiale della felicità. Con la ludoteca Riù diamo la possibilità alle famiglie di avere uno spazio dedicato ai loro figli in orario pomeridiano, dove poter imparare tanti aspetti del mondo del riciclo e del riuso, seguiti da personale qualificato. Crediamo molto in questo spazio, di crescita e cultura civile". L’attività della ludoteca è centrata sul gioco e sulla libera espressività, ma prevede anche una dimensione educativa. La ludoteca Riù di Ascoli vanta già un fornitissimo magazzino di materiali di riuso (plastica, lattine, legno, carta, cartone, stoffe, tappi) e lo spirito è quello di riflettere sull’importanza di conoscere e riconoscere tutti quei materiali, generalmente considerati rifiuti da eliminare, che invece possono essere riutilizzati e trasformati in validi strumenti didattici per l’educazione ambientale. Un laboratorio creativo di manualità ed espressività dove l’aspetto ludico si coniuga con quello didattico.

Lorenza Cappelli