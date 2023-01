"La nuova curva Sud tra 5 anni" Fioravanti: progetto da 6,5 milioni

Curva sud tra 5 anni. Nel Consiglio comunale di ieri pomeriggio il sindaco Marco Fioravanti ha spiegato la reale situazione legata all’intervento tanto atteso dai tifosi bianconeri, rispondendo così all’interrogazione avanzata dai consiglieri di opposizione Ameli, Frenquellucci, Procaccini (Pd), Nardini, Speri (Ascolto & Partecipazione), Tamburri (Movimento 5 Stelle), Viscione (Prospettiva Ascoli). Proprio Ameli nel suo intervento ha voluto chiedere il motivo dell’inserimento della curva nella lista delle opere prioritarie comunicate all’ufficio speciale per la ricostruzione; il motivo dell’anticipazione dei 500mila euro provenienti da Ascoli Reti Gas per la progettazion e la conferma della realizzazione dell’opera in 5 annualità. "Facciamo chiarezza sulla questione – ha esordito Fioravanti –. Il cronoprogramma stilato dall’ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) è di 5 anni e questo non lo stabilisce il sindaco. Noi come amministrazione abbiamo risposto alla richiesta dell’Usr di rispettare quella tempistica massima stabilita. La scelta della curva sud come opera prioritaria da realizzare deriva dal fatto che l’Ascoli Calcio è un bene per tutte le Marche. Rappresenta la squadra più importante di tutta la regione, l’ha fatta crescere in termini turistici e ha un ruolo sociale fondamentale. In quella curva sono nate amicizie indelebili, amori, e quindi ha svolto un ruolo fondamentale non solo per i tifosi ma per la città intera, così come per provincia e regione". La cifra confermata dal finanziamento dell’ufficio ricostruzione, come più volte ribadito, si attesta sui 3,5 milioni di euro. Somma alla quale ora si cercherà di aggiungere gli altri 3 milioni necessari per il completamento (6,5 il costo complessivo previsto). "Si tratta di un’opera che non può essere realizzata in due stralci – ha proseguito il sindaco –. Abbiamo deciso di anticipare 500mila euro per coprire i costi relativi alla progettazione. Essendo in corso la valutazione dei progetti tecnici, pensiamo che l’avvio della gara possa collocarsi per fine 2023. Quando la commissione affiderà l’incarico di progettazione, chi vincerà la gara procederà nei tempi previsti. In questo momento si stanno valutando i progetti presentati. Nel frattempo stiamo cercando questi 3-3,5 milioni in più. Nel momento in cui li avremo, utilizzeremo quei 500 mila per effettuare gli altri lavori. Dopo le scuole è fondamentale mettere mano agli edifici strategici e ai cimiteri. Nonostante siamo uno dei comuni più grandi abbiamo avvertito un senso di responsabilità anche nei confronti dei comuni più piccoli. Tutti devono avere lo stesso diritto". Alle parole del sindaco il consigliere Ameli ha replicato chiedendo di attivarsi con la società Ascoli Calcio per valutare la possibilità di installare una tribuna mobile.

Massimiliano Mariotti