La nuova mostra di Carlo Gentili nella sala ’Condivi’

"Esporrò a Ripatransone i miei ultimi lavori sulla Pace, sugli dèi del passato, sul rispetto dell’ambiente con uno sguardo speciale relativo al tema del ’cavallo di Fuoco’, una realtà affascinante che popola il mio mondo artistico. Tra le curiosità anche un dipinto dedicato alla Cina, mai esposto in Italia". Con queste parole l’artista grottammarese Carlo Gentili descrive la sua prossima mostra che verrà inaugurata sabato prossimo alle 17 nella sala ’Condivi’ di Ripatransone. L’iniziativa, voluta dall’assessore alla cultura Stefania Bruni, rientra nell’ambito dei festeggiamenti dell’’Ottava di Pasqua’ della Confraternita della Madonna di San Giovanni. Con il patrocinio del comune di Ripatransone, l’iniziativa è proposta in collaborazione con il consolato onorario della Repubblica di Moldova e con il Kos Group Santo Stefano. Carlo Gentili ha esposto in molte nazioni europee, in America, in Cina e diverse grandi città italiane. Apprezzamenti gli sono giunti anche dall’attore Arnold Schwarzenegger che ha definito i suoi lavori: "Dipinti meravigliosi. Hai un talento eccezionale, apprezzo sia il tuo senso artistico che i tuoi sforzi per trasmettere questo sentimento dall’Italia".