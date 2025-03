La nuova piazza San Tommaso: "Sarà il fulcro del quartiere". Ma non mancano le polemiche

Inaugurazione con polemica, ieri, per la ‘nuova’ piazza San Tommaso. Uno spazio storico, per la città. Un luogo che, per decenni, è stato punto di incontro e di riferimento per generazioni e generazioni. Un’area, però, che per troppo tempo era stata lasciata all’abbandono ma che adesso è stata riqualificata dall’amministrazione attraverso un significativo intervento di restyling che, come spesso accade, ha suscitato anche qualche polemica. "Abbiamo deciso di mettere in campo un importante intervento per ottimizzare gli spazi e dare una nuova identità alla piazza, anche grazie all’uso del travertino – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –. Sono molto felice di vedere qui oggi tante famiglie e sono sicuro che da questo momento Piazza San Tommaso diventerà il fulcro della vita del quartiere". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli: "La riqualificazione portata a termine unisce tutto ciò che a nostro avviso è importante: gli aspetti storici, urbani, architettonici, ambientali e sociali, creando così un luogo che sarà di vita e di incontro". Da un punto di vista tecnico, il progetto (che ha ricevuto anche un prestigioso riconoscimento dall’Università di Verona) ha previsto una lunga serie di lavori. E’ stato realizzato un perimetro fluido senza una netta separazione tra piazza, area verde e strada, mantenendo allo stesso tempo i canoni tipologici della piazza, ossia quella di essere uno spazio verde con attrezzature ludiche. Per incrementare la sicurezza è stato realizzato un impianto di illuminazione, alimentato in parte dai pannelli fotovoltaici installati nella parte sud. L’area adibita a parcheggio è stata collocata nella fascia sud della piazza, con pavimentazione in blocchi in pietra lavica: in totale sono 175 i metri quadri destinati alla sosta, con 2 posti per la ricarica delle auto elettriche muniti di colonnina di ricarica. L’impronta dell’antico anfiteatro è stata resa visibile tramite l’utilizzo del porfido incorniciato da un profilo in ottone che ne ricalca la sagoma a terra e percorre l’intera larghezza della piazza.

Non sono mancate, però, le polemiche. Alcuni cittadini, insieme ai consiglieri comunali di minoranza, hanno esposto uno striscione con la scritta: "Riqualificare male = trasformare il bello in banale".

Matteo Porfiri