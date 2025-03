La nuova piazza San Tommaso:: "Adesso è un luogo inclusivo"

L’attesa è finita. Domani mattina si alzerà il velo sulla ‘nuova’ piazza San Tommaso. Dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato tutta l’area, infatti, l’amministrazione comunale restituirà alla cittadinanza uno spazio rinnovato e più funzionale. La presentazione dell’intervento si svolgerà alle 12 e saranno presenti sia il sindaco Marco Fioravanti che l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli. "La creazione di luoghi di comunità – spiega il primo cittadino – è alla base dello sviluppo di un’identità sociale. Il nostro obiettivo è di proseguire su questa strada per alzare sempre più la qualità della vita nella nostra città. Invito tutti gli ascolani all’incontro di sabato, per godere insieme della nuova Piazza San Tommaso". "Questo restyling ha permesso di creare un luogo inclusivo, senza barriere architettoniche e in grado di ospitare bambini, adulti e anziani – prosegue Cardinelli –. Stiamo portando avanti una serie di opere in tutta la città, con l’obiettivo di creare spazi comuni fruibili, sicuri e funzionali, caratterizzati da servizi e verde pubblico per migliorare la vita dei residenti, e non solo". A proposito di lavori, durante il consiglio comunale di ieri pomeriggio, lo stesso assessore Cardinelli ha illustrato il programma triennale delle opere pubbliche. A spiccare sarà la riqualificazione di piazza Arringo, che prenderà il via subito dopo l’estate. Si tratta, però, solo del primo stralcio (da un milione e mezzo) di un progetto complessivo che ammonta a tre milioni. "Abbiamo preferito aspettare, per far partire l’intervento, che si concluderà la stagione estiva – chiarisce il sindaco -, perché almeno creiamo meno disagi ai commercianti del centro e rendiamo possibile lo svolgimento dei vari eventi".

E’ stato approvato, poi, il progetto definitivo per il museo del Ponte di San Filippo, con l’iter che in realtà era stato avviato già qualche anno fa. Il Comune, poi, ha stanziato 600mila euro per la manutenzione delle strade, sia urbane che extraurbane. Nel corso dei prossimi mesi, come annunciato dallo stesso assessore Cardinelli, si metterà mano anche ai quattordici cimiteri comunali, tra i quali quello di Borgo Solestà. Nel 2026, invece, il piano prevede la riqualificazione di piazza Roma e quella di piazza della Viola. Previsto, infine, anche l’adeguamento sismico del palazzo dei Capitani.

Matteo Porfiri