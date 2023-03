La nuova ricorrenza Festa dei figli d’Italia "Anche Ascoli la festeggerà per valorizzare questo ruolo"

Il 15 giugno Ascoli festeggerà la Giornata nazionale dei figli d’Italia. È passata la mozione dei consiglieri di maggioranza Elena Stipa e Mario Tacchini (Cittadini in Comune), Emidio Premici (Noi di Ascoli), Laura Trontini (Forza Ascoli), Alessandro Bono (Scelta responsabile), Laura Castelletti (Per Ascoli), Alessandro Filiaggi (Insieme a Fioravanti), Francesca Pantaloni (Fratelli d’Italia), Mauro Agostini (Lega), Luigi Lattanzi (Pensiero Popolare Piceno), Alessio Pagliacci (Forza Italia). Sulla scia del disegno di legge depositato in Parlamento lo scorso 28 dicembre dal senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, hanno spiegato, "vogliamo che tale figura venga valorizzata anche a livello locale".

"Vogliamo celebrare l’importanza del ruolo di figlio all’interno della famiglia e della società – ha spiegato la consigliera Stipa in aula – e organizzare iniziative volte a valorizzare tale ruolo". L’opposizione, interdetta, ha fatto presente che essere figli non è un ruolo e chiesto lumi sul come sarebbe celebrata questa figura. "Premiando ad esempio un ragazzo che è stato bravo con un nonno o con un compagno di scuola in difficoltà" ha argomentato Stipa.

E ancora è sui temi del sociale che ieri si è concentrato il Consiglio comunale. Unione d’intenti per cercare di risolvere la delicata questione legata alle tante case popolari purtroppo ancora non fruibili. "Attualmente – ha detto il vice sindaco Gianni Silvetri – non ci sono nuove aree da destinare alle case popolari. Sono stati ripresi dei discorsi con l’Erap per quanto riguarda la zona del Pennile di sotto dove ci sono un paio di edifici che potrebbero fruttare 52 alloggi. Abbiamo riesumato un vecchio progetto di Monticelli per 27 case popolari. La regione ha stabilito l’assegnazione di 2,5milioni di euro ai quali si aggiungono agli 3milioni già stanziati. Capisco che purtroppo la risposta non è esaustiva per le numerose richieste che abbiamo". In città ad oggi sono numerosi gli appartamenti sfitti nei quali è necessario operare dei piccoli interventi per renderli fruibili. Nello specifico si parla di 83 alloggi per 5.300 mq di superficie utile. Una disponibilità che consentirebbe di smaltire le graduatorie. Delle 283 domande presentate ne sono state soddisfatte soltanto 25. "C’è un problema strutturale – aggiunge il sindaco –. Abbiamo fatto una graduatoria con i servizi sociali. L’Erap è stata sollecitata più volte e lo faremo ancora di più per cercare di recuperare e mettere in campo gli alloggi fermi. Siamo riusciti a recuperare il contratto di Monticelli con molta fatica". Sul discorso Pinqua il primo cittadino ha confermato che il cronoprogramma previsto procede regolarmente secondo quanto stabilito. "La creazione del portale è stato voluto proprio per informare la cittadinanza – prosegue –, stiamo aggiornando lo stato dei lavori e come si evolvono. Le tempistiche previste come già annunciato prevedono la pubblicazione delle gare per l’esecuzione dei lavori entro il 30 giugno".

