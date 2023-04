La nuova scogliera frangiflutti sembra essersi già abbassata

L’impressione è che la scogliera frangiflutti realizzata di fronte alla balconata sul mare a nord della foce del Tesino, lungo 85 metri, si sia per lunghi tratti abbassata. I lavori sono stati ultimati la prima settimana di aprile e in meno di un mese si vedono da terra importanti dislivelli a partire dall’estremità sud. La parte rimasta intatta sono gli ultimi metri a nord della barriera. L’intervento è stato eseguito dalla ditta pugliese F.lli Di Carlo srl, che ha rispettato i tempi stabiliti lavorando anche nei giorni festivi. I costi dell’opera, ammontanti a 330mila euro, sono stati coperti per 231mila con fondi regionali e per 99mila con fondi comunali. La chiusura del cantiere ha richiamato in riviera anche i tecnici dell’ufficio regionale Difesa della costa che, ieri mattina, hanno espresso soddisfazione per la realizzazione dell’opera, durante il sopralluogo svolto insieme al personale comunale. È stato un percorso lungo per arrivare alla sua realizzazione, poiché anni addietro Grottammare non era neppure inserita nel Piano regionale di difesa della costa e c’è voluto tempo e costanza per farla progettare, autorizzare e finanziare. Ora la scogliera sembra essersi abbassata con la prima mareggiata. Forse un assestamento, ma il problema andrebbe subito monitorato dai tecnici della Regione e della ditta realizzatrice. Marcello Iezzi