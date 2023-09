La nuova scuola a Folignano: "Domani accoglierà i bimbi"

Taglio del nastro, a Folignano, per la nuova scuola dell’infanzia. La struttura è stata inaugurata domenica pomeriggio, alla presenza del sindaco Matteo Terrani e di tutta la giunta, degli onorevoli Giorgia Latini e Augusto Curti, ma anche del primo cittadino ascolano Marco Fioravanti. Si tratta di un edificio all’avanguardia e antisismico che accoglierà i bambini per i prossimi anni. All’interno anche il refettorio per il tempo pieno e ulteriori spazi per le molteplici attività. Il nuovo asilo nasce in via delle Vie Vecchie, accanto alla scuola primaria. Le operazioni sono partite durante la pandemia, circa un milione e mezzo di euro il costo grazie ai fondi del Miur. "I lavori si sono protratti più del dovuto a causa di tanti problemi e ostacoli, l’aumento dei prezzi, la scarsità di materie prime, poi la pandemia e la guerra – ha spiegato il sindaco Matteo Terrani ai tanti genitori intervenuti per l’occasione –. Ma ora ci siamo: questa è la cosa più importante. Siamo contenti, da mercoledì questa scuola accoglierà i bambini di Folignano. E sarà così per i prossimi decenni". La scuola è stata intitolata al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, a pochi giorni dal quarantunesimo anniversario della sua morte avvenuta in via Carini, a Palermo. Il generale fu assassinato il 3 settembre 1982 dalla mafia mentre si trovava in auto insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

Matteo Porfiri