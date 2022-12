La nuova sede della Fidc in largo degli Aranci

Un vero e proprio regalo di Natale, quello che la sezione interprovinciale di Ascoli e Fermo della federazione italiana della caccia ha voluto fare ai propri associati. Si tratta della nuova sede, che è stata inaugurata proprio nei giorni scorsi a Monticelli, a largo degli Aranci. Prima, la Fidc si trovava in via Perugia. Presente al taglio del nastro il presidente Stefano Artico, che nell’occasione ha voluto ringraziare le famiglie Nardini, Spaccasassi e Borraccini, nel ricordo degli ex presidenti interprovinciali e comunali venuti a mancare in questi anni.