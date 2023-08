La nuova vita del ponte di Cecco Evento gourmet il 27 agosto: cena stellata e visita alla mostra

Riaperto nel marzo scorso dopo anni in cui è stato chiuso e dunque nel degrado per il completo abbandono, il ponte di Cecco, uno dei gioielli architettonici di epoca romana del capoluogo Piceno, farà da cornice, il prossimo 27 agosto, alle 19, al suo primo evento gourmet. Nell’ambito delle attività collaterali alla mostra ‘Prospettiva Van Orton’ in svolgimento nell’adiacente museo del Forte Malatesta, l’appuntamento culinario sul ponte è stato promosso dall’associazione culturale ‘Verticale d’arte’ in collaborazione con ‘Identità golose’ e il suo ideatore e curatore Paolo Marchi, e con il patrocinio del Comune.

L’evento del 27 agosto, con la collaborazione di Ascoli musei, si aprirà con una visita guidata alla personale dedicata alla produzione artistica del duo pop Marco e Stefano Schiavon, in arte Van Orton, con i curatori Stefano Papetti, Elisa Mori e Giorgia Berardinelli che illustreranno le opere presenti nelle sale espositive della storica fortezza. Quindi, sarà la volta del momento conviviale, che vedrà protagonisti due executive chef, Giacomo Costantini del Tetsu han restaurant di Ascoli e Guido Paternollo del Pellico 3 Milano (elegante ristorante fine dining del Park Hyatt Milano, hotel 5 stelle lusso), con l’intervento di David Vitelli di Mister Ok, una certezza della ristorazione made in Marche.

Ad aprire l’esperienza gastronomica sul ponte di Cecco saranno Giacomo Costantini, figura dalla grande esperienza che ha saputo reinterpretare e proporre la sua idea di cucina giapponese contemporanea, e David Vitelli, ambasciatore dei piatti della tradizione.

Il viaggio all’insegna del gusto proseguirà con Guido Paternollo, classe 1991: le quattro portate del cuoco milanese saranno accompagnate dai vini di alcune delle più prestigiose case vinicole italiane, da Velenosi e Banfi a Montalcino, da Ceretto di Alba a Contadi Castaldi in Franciacorta, con le quali è stato possibile costruire un percorso di degustazione in abbinamento alle pietanze. La proposta enogastronomica della serata, prezzo fisso tutto compreso di 150 euro a persona, si completerà con la selezione di pani realizzati grazie alle farine biologiche e macinate a pietra di filiera marchigiana del mulino Agostini, con l’acqua Filette e con i liquori dell’azienda Meletti. Per informazioni: 3471071873 o 3474574300. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Forte Malatesta.

Lorenza Cappelli