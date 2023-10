La nuova vita della ’Don Giussani’: "Così la scuola si è rialzata dal sisma"

A sette anni esatti dalla scossa di terremoto che ne causò la completa inagibilità, ieri mattina c’è stato il taglio del nastro ufficiale della secondaria di primo grado ‘Don Giussani’. Sottoposta a un lungo intervento di adeguamento sismico, la scuola media del quartiere di Monticelli è stata riaperta a settembre, con l’inizio delle lezioni, ma ieri, nella data simbolo del 30 ottobre quando alle 7.40 di sette anni fa la terra tremò violentemente in tutto il centro Italia causando danni strutturali anche ad Ascoli, si è voluto organizzare una piccola, ma significativa, cerimonia di inaugurazione. Quest’ultima si è svolta alla presenza del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, della vice presidente della commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, Giorgia Latini, del nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale Marche, Donatella D’Amico, di altre autorità, e degli alunni che hanno accolto i presenti cantando l’Inno di Mameli. "E’ una giornata emozionante – dice il sindaco Fioravanti –. Stiamo pensando di portare avanti una trasformazione dell’educazione e dell’istruzione dove i momenti extra scolastici, al di fuori dell’aula, rappresentano occasioni di costruzione, nel corso dei quali, a volte, si ha la possibilità di apprendere ancora di più. Proprio in questa scuola stiamo pensando di dar vita a momenti di istruzione anche all’aperto, quindi ad un’esperienza nuova".

La scuola, che si sviluppa su tre piani, ospiterà nel seminterrato la mensa (è in fase di conclusione), nel piano terra ci sono le 12 classi della media, l’aula informatica, i laboratori e la segreteria, mentre il primo piano è stato concesso in locazione per il nuovo corso di laurea triennale in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia dell’università Politecnica delle Marche. "Dopo la scossa del 30 ottobre – spiega la direttrice dei lavori, Rosanna Gabrielli – la scuola è stata completamente chiusa perché i danni erano molto diffusi, soprattutto sulle tramezzature interne. In occasione dell’adeguamento sismico, abbiamo installato un’illuminazione al led, l’impianto di riscaldamento è stato revisionato e c’è stata la sostituzione degli infissi e controsoffitti con nuovi di ultima generazione. Sono stati rivisti anche gli spazi, recuperando quelli lasciati in disuso, come l’ala est che è stata adibita per la segreteria didattica, mentre nel piano sottostante verrà utilizzato un grande spazio per la mensa e per il futuro trasferimento di alunni di altre scuole. Al primo piano, invece, le dodici aule che ci sono ospitano il corso di radiologia. A livello strutturale è stato fatto l’adeguamento sismico".

Lorenza Cappelli