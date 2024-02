La onlus che recupera i cibi buttati

Il Banco Alimentare, attarverso il magazzino di San Benedetto situato all’interno del Caap Centro Agroalimentare Piceno, svolge un ruolo molto importante nella lotta allo spreco. Grazie al recupero delle eccedenze, infatti riesce a soddisfare un numero, purtroppo sempre crescente, di indigenti. Nel corso del 2022, tramite sessantanove organizzazioni caritatevoli che operano nel territorio compreso tra la parte nord dell’Abruzzo fino alla provincia di Macerata il polo logistico della città della Riviera delle Palme è riuscito a sostenere 12.733 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 523,0244 tonnellate di alimenti, 42.815 pacchi alimentari e 182.983 pasti pronti. Il Banco Alimentare, infatti, dal 1989 ogni giorno recupera cibo che viene poi donato alle Organizzazioni Partner Territoriali che aiutano persone e famiglie in difficoltà nel nostro Paese. Oltre che dalle industrie agroalimentari, dal canale dei ristoranti il Banco Alimentare si approviggiona anche con il recupero di prodotti freschi dal canale della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo). Il programma Siticibo è un servizio della Fondazione Banco Alimentare Onlus, finalizzato a recuperare i prodotti alimentari freschi e cucinati in eccesso nel settore della Ristorazione Organizzata. Il servizio di recupero è quotidiano e viene effettuato da volontari che con furgoni attrezzati trasferiscono le eccedenze alimentari a strutture caritative convenzionate che assistono persone bisognose.