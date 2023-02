’La pace possibile’: se ne parla in via Cavour

Nos (Nuovi Orizzonti Sambenedettesi) ha organizzato per sabato 11 febbraio un incontro di approfondimento e dibattito intitolato ‘La pace possibile tra escalation militare e propaganda di guerra’. L’incontro si svolgerà dalle 18 presso la sede associativa in via Cavour 3 e vedrà la partecipazione di Giuliano Marrucci, giornalista di Report e fondatore del progetto Ottolina Tv, e Francesco Dall’Aglio, ricercatore dell’Accademia delle Scienze di Sofia, che parteciperanno in videoconferenza. Presenti inoltre Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, Giorgio Fede, deputato del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Rossi, assessore del comune di Grottammare, Daniele Lanni per la Cgil, Flavia Mandrelli di Buon Vento, e Matteo Cicconi, per Rifondazione. Coordinerà i lavori Daniele Primavera di Nuovi Orizzonti Sambenedettesi. Nel corso dell’evento, dopo aver fatto il punto sullo stato della guerra, si discuterà di come la propaganda stia condizionando l’informazione. L’obiettivo è anche porre le basi per il rafforzamento di un movimento pacifista che, seppur nei limiti di una dimensione locale, si opponga all’escalation militare e alla disinformazione, in coordinamento con i già attivi movimenti nazionali. A seguire, è previsto un piccolo aperitivo di sottoscrizione a favore del progetto Ottolina Tv.