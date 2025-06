La Padel Beretti sogna la serie B

La formazione del Padel Beretti alla soglia della serie B. La squadra, che milita in serie C, ha conquistato il titolo regionale battendo in finale la Nitro Sport Palace di Rapagnano (Fermo). La formazione grottammarese era composta dal capitano giocatore Jonathan Diomedi, Stefano Piergallini, Gino Malavolta, Cristian Pelliccioni, Manuel Pignotti, Lorenzo Poletti, Lorenzo Pinna, Pablo Carrettero, Enrico Piergallini. A settembre si terrà la fase nazionale per la promozione in serie B. "E’ stato campionato molto combattuto quello che abbiamo vinto senza perdere una partita, ma l’incontro finale, essendo una partita secca avrebbe potuto rappresentare una sorpresa – afferma il Capitano e la stavamo per perdere. E’ stato un match molto sofferto a differenza di quanto era accaduto nella partita del girone con i bravissimi della Nitro. Ora speriamo di riuscire a centrare l’obiettivo della serie B".