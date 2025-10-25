La palazzina in via della Pace si rifà il look

Verrà rinnovata nel suo complesso, la palazzina di via della Pace che contiene sei alloggi popolari: continuano le iniziative per implementare l’offerta di edilizia residenziale pubblica in riviera, dove l’emergenza abitativa si fa sentire da tanti anni, con circa 280 nuclei familiari richiedenti. In realtà l’immobile del Paese Alto di appartamenti ne ha otto, ma due di essi sono stati già riscattati. Il problema è che, come specificano gli uffici comunali, la struttura richiede urgenti interventi di manutenzione straordinaria: i gravi ammaloramenti dell’edificio, nello specifico, riguardano il distacco dell’intonaco esterno su tutte le pareti perimetrali, che ha evidenziato anche l’ammaloramento dei cordoli di piano. Inoltre si parla di sfondellamento del solaio al piano seminterrato, di infiltrazioni di acqua sia al piano seminterrato che sui lastrici al quarto piano, di un ulteriore ammaloramento al frontalino del cornicione presente sul tetto a falda. Infine, si evidenzia il distaccamento della tinteggiatura, nonché cavillature nel vano scala. Negli ultimi mesi quindi è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione. L’intervento, più nel dettaglio, include la rimozione totale dell’intonaco esterno sulle pareti perimetrali, il risanamento dei cordoli di piano in cemento armato, l’anti-sfondellamento del solaio al piano seminterrato, il ripristino del muro ammalorato al piano seminterrato nel lato sinistro dal vano scala, la tinteggiatura interna del vano scala e la sostituzione degli infissi e del portone d’ingresso, la sistemazione dei lastrici al quarto piano, rimuovendo la pavimentazione e l’impermeabilizzazione esistente – che andranno rifatte – infine il rialzo del parapetto con ringhiera e il lavaggio, la rasatura e la tinteggiatura dei frontalini e dell’intradosso alla soletta dei balconi lato est. Il tutto per un costo complessivo di 196.522,78 euro. Entro l’anno, peraltro, verrebbe inaugurata la palazzina popolare al posto dell’ex mattatoio di via Manara, per ulteriori 14 alloggi – in questo caso nuovi – a fronte di un investimento, per demolizione e ricostruzione, pari a 1.850.000 euro. Sono 3, invece, i milioni da spendere per rifare l’ex casa parcheggio di via Mameli, che ospiterà 19 alloggi: un terzo della somma sarebbe già a disposizione dell’ente, mentre per il resto ci si affiderà, quasi certamente, a un contributo a fondo perduto, che la società Gse mette a disposizione delle ditte per l’efficientamento energetico degli edifici, fino al 65% della spesa totale.

Giuseppe Di Marco