‘La Palma D’Oro’: 52 artisti dal mondo

Sono ben 52 i pianisti, un risultato eccezionale per un concorso pianistico, che arriveranno a San Benedetto da ogni parte d’Italia e dall’estero, alcuni di loro accompagnati dalle famiglie e dai rispettivi maestri, per partecipare alla VII edizione del Concorso Pianistico Internazionale ‘La Palma D’Oro’, promosso ed organizzato dall’associazione musicale ‘Sulle Note’ di San Benedetto. Tutte le prove del concorso si svolgeranno presso il Teatro Concordia dal 22 al 24 settembre 2023 e saranno aperte al pubblico. Il concorso si concluderà domenica 24 settembre alle ore 18 con il concerto dei vincitori presso il teatro Concordia con ingresso gratuito, dove suoneranno i pianisti premiati dalla giuria. La manifestazione si preannuncia dall’ampio respiro internazionale, considerando che sono 38 i candidati provenienti da nazione estere (USA, UK, Cina, Russia, Corea del Sud, Giappone, Romania, Brasile) e che si contenderanno, oltre al prestigioso trofeo ‘La Palma D’Oro’ consistente nella somma di 5mila euro, anche un concerto da tenersi entro fine anno nel territorio. Nel corso della serata finale verrà assegnato inoltre il ‘Premio Pettini’, in ricordo del professor Salvatore Pettini, illustre insegnante e musicista della città, scomparso pochi anni or sono. Direttore artistico del concorso è il pianista civitanovese Lorenzo Di Bella, primo premio e medaglia d’oro nel 2005 al concorso pianistico internazionale ‘Horowitz’ di Kiev’.