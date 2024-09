’La Palma d’oro’ al Concordia. Ci sono pianisti da tutto il mondo

Prende il via oggi, per terminare domenica l’ottavo Concorso pianistico internazionale ’La Palma d’oro’, al teatro Concordia, a San Benedetto, a cura dell’associazione Musicale ’Sulle note’, fondata dalla famiglia Cannelli. Sono 50, i partecipanti, di età compresa dai 18 ai 36 anni, come prevede il regolamento, provenienti da ogni parte del mondo. In particolare sono 16 italiani, per il resto pianisti dalla Cina, Giappone, Russia, Usa, Belgio, Taiwan, ed addirittura dal Tagikistan. "E’ il concorso con il più alto montepremi delle Marche – sottolinea Simone Cannelli, patron dell’International Piano Competition, che intende incoraggiare i giovani i talenti del pianoforte con premi e borse di studio –. Grande soddisfazione, perché il concorso a numero chiuso ha raggiunto il tetto massimo di iscritti con largo anticipo sulla scadenza, segno che è molto conosciuto. Un’occasione importante per avvicinare a questo mondo, non frequentatissimo, tanti giovani". Primo premio 5mila euro, 2° 1.000 euro, 3° 500 euro. Da aggiungere il premio intitolato al maestro Salvatore Pettini, di 200 euro. "L’Amministrazione è orgogliosa di questo evento, cresciuto negli anni, che avvicina alla musica i giovani, i meno giovani, gli appassionati ed i neofiti" afferma l’assessore alla Cultura, Lia Sebastiani. Il programma prevede lo svolgimento delle selezioni preliminari, oggi, delle semifinali, domani mentre domenica al mattino si svolgerà la finale e alle 18 il concerto dei vincitori.

Stefania Mezzina