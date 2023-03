La passeggiata ecologica in bici: progetto a Cupra

Il Comune di Cupra Marittima, con l’associazione Marche a rifiuti zero, ha realizzato un progetto di comunicazione ambientale da associare a una passeggiata ecologica in bicicletta, nel pomeriggio di domenica prossima, sul lungomare di Cupra e per le vie del centro. L’obiettivo è avvicinare i giovani ai temi della mobilità sostenibile e della tutela dell’ambiente. La passeggiata in bici è organizzata in collaborazione con la Fiab, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e l’associazione Fuori di Sella di Cupra. All’evento partecipano tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Si intende inoltre stimolare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone. Per coinvolgere e far riflettere anche i ragazzi in età scolare, ieri e oggi il comandante della polizia stradale della provincia di Ascoli, Luca Iobbi, incontra i ragazzi delle scuole medie di Cupra per parlare di educazione stradale e buoni comportamenti da tenere quando si va in bicicletta. Partecipano anche il sindaco Alessio Piersimoni e il consigliere con delega allo sport Remo Lelli.