La ’Passione di Christo’ Un coro tutto al femminile

E’ tutto pronto per la prima del coro femminile ‘Sibyllaensemble’ che, grazie alla trascrizione musicale del maestro Carmine Leonzi, eseguirà la ‘Passione di Christo secondo Giovanni’ di Francesco Corteccia (1502-1571). L’opera, che è la narrazione della Passione di Gesù tratta dal vangelo di Giovanni, è stata infatti concepita originariamente per voci solo maschili. Con essa il coro narra, con brani cantati a quattro voci a cappella, i diversi quadri del racconto immaginati dal Corteccia: la tristezza di Gesù per il tradimento, la durezza dei sacerdoti, i dubbi di Pilato, la furia della folla, l’indifferenza dei soldati, fino ad arrivare al grido di morte di Gesù. I concerti, che saranno quattro, ci saranno: domani, alle 21, nella chiesa del Cristo Re di Porto D’Ascoli, domenica, alle 18, nella chiesa dei Ss. Vincenzo e Anastasio di Ascoli, e poi il 4 aprile nella chiesa di Santa Maria Nuova di Maltignano e il 5 aprile nella chiesa di Sant’Agnese di Pineto. La narrazione delle prime due rappresentazioni è affidata alla voce Rai e Mediaset di Riccardo Mei, mentre nelle ultime due a Stefano Traini. Il regista ascolano Giovanni Nardoni, invece, si è occupato della parte scenica. "Nel 2018 l’associazione Ascolincanto – dice la presidente Silvia Frillici – ha deciso di fondare un coro femminile. Poi c’è stata la pandemia e quando abbiamo ripreso lo abbiamo fatto con un nuovo direttore, il maestro Carmine Leonzi, proveniente dal vicino Abruzzo. Eravamo abituate ad eseguire un repertorio moderno e contemporaneo di compositori che scrivono per cori femminili, poi il maestro Leonzi ci ha proposto di fare la Passione di Corteccia. Abbiamo accettato questa sfida e il direttore ha trascritto tutte le voci maschili in voci femminili". "L’opera l’ho scoperta con un coro maschile – spiega Leonzi -, ovvero quello a cui Corteccia ha fatto riferimento nel 1527. Trascrivere per coro femminile non è uno stravolgimento, perché nel 1527 le donne nella musica sacra non apparivano, c’erano i sopranisti e i contraltisti". "Colgo un grande elemento di novità nel Sibyllaensemble – conclude il consigliere regionale Monica Acciarri – ed è quello insito nel coro stesso che è tutto al femminile. Un grande plauso a loro". L’ingresso è gratuito. Lorenza Cappelli