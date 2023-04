La Passione in piazza dell’Unità

Dopo i tre anni di stop dovuti alla pandemia, nella serata di oggi, le vie di Centobuchi saranno animate dalla Rievocazione Storica della Passione di Cristo, una via Crucis vivente organizzata dall’Unità Pastorale Regina Pacis e Sacro Cuore. Tutto prenderà forma dalla Piazza dell’Unità, dove si svolgono le scene: dall’ultima cena all’arresto di Gesù da parte del Capo del Sinedrio Caifa. Il racconto delle ultime ore di vita di Gesù proseguirà con una processione che arriva in piazza Regina Pacis, dove su due palchi, si alterneranno le scene del processo, la rinnegazione di Pietro, il triste confronto con Erode e l’epilogo deciso da Pilato. Processione proseguirà verso Colle Gioioso ovvero il Golgota che, come a Gerusalemme, è il luogo fuori le mura in cui Gesù e i due ladroni vengono inchiodati e crocifissi. Molte sono le comunità, i borghi, le cittadine che ricordano fedelmente gli eventi del triduo pasquale, ma ciò che caratterizza la Rievocazione della comunità di Centobuchi è senza dubbio l’inclusività. Un centinaio di figuranti che accompagnano in ogni momento l’evento. Anche quest’anno ci sarà il messaggio finale ispirato alle difficoltà e alle problematiche della società odierna.