"La Patata dei Sibillini rilancia le aree interne"

La Patata dei Sibillini come "leva strategica per il rilancio economico delle aree interne". Agricoltura, turismo e politiche di filiera sono stati al centro del convegno promosso da Uncem (Unione nazionale comuni e comunità enti montani) Marche ad Ascoli Piceno nell’ambito di Fritto Misto 2025. Un’occasione concreta di riflessione e proposta sulle strategie di rilancio delle aree interne, partendo da un prodotto simbolo dell’agricoltura marchigiana: la Patata dei Sibillini. L’incontro promosso da Regione, Comune di Ascoli Piceno, Amap (Agenzia Marche agricoltura e pesca), Uncem Marche e Unione Montana del Tronto e Valfluvione, Bim Bacino Imbrifero del Tronto e l’Associazione Città della Patata, ha rappresentato un momento di confronto strategico, a testimonianza di come l’agricoltura possa fungere da leva concreta per il rilancio delle aree interne. "La patata dei Sibillini non è solo un prodotto agricolo - ha detto Giuseppe Amici (foto), presidente Uncem Marche - ma un motore economico e sociale. Parla di giovani, donne e uomini che tornano a investire, di filiere locali che generano valore, di territori che non si arrendono".