La paura corre sul monopattino Coppia cade in discesa: in ospedale

Erano in due su un monopattino elettrico quando all’improvviso sono finiti a terra. Li hanno visti intorno alle 14.30 di ieri lungo via Porta Tufilla, meglio conosciuta come ’sotto ai Mulini’. Un ragazzo e una ragazza sono stati soccorsi prima dagli automobilisti in transito, quindi da due ambulanze del 118 e della Croce Rossa. Entrambi erano coscienti ma con un brutto trauma cranico ed escoriazioni varie. Ai soccorritori il ragazzo, che probabilmente era alla guida, ha raccontato di aver preso un dosso perdendo quindi il controllo del mezzo. Così è finito sull’asfalto insieme all’altra giovane. Una caduta non di poco conto, viste le condizioni in cui sono stati trovati, e considerando la velocità che può raggiungere il monopattino elettrico. In una discesa ripida come quella dei Mulini la velocità può aumentare notevolmente. I due sono stati poi trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso per accertamenti.

Una notizia che arriva pochi giorni dopo la presentazione del nuovo codice della strada che prova a regolamentare proprio i monopattini. Nei 18 articoli del disegno di legge, il 7 si occupa di questi mezzi. Viene infatti intrdotto l’obbligo dell’utilizzo del casco per tutti coloro che utilizzeranno i monopattini elettrici, indipendentemente dall’età. Fino ad ora l’obbligo era previsto solo per i minorenni. Obbligatorie diventano anche targa e assicurazione. I monopattini elettrici potranno poi muoversi esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 kmh.

Ma in attesa che il nuovo codice diventi legge, ci sono città anche nelle nostre zone che stanno prendendo delle contromisure. E’ il caso del Comune di Grottammare che ha detto stop a biciclette e monopattini sul viale pedonale est del lungomare della Repubblica, dalle 18 alle 23. Dallo scorso primo luglio e fino al 31 agosto, c’è infatti l’ordinanza del comandante della Polizia locale che dispone l’istituzione del divieto di transito per i velocipedi e per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nell’orario indicato, nel tratto compreso tra il Circolo Tennis e l’intersezione con Corso Mazzini. L’iniziativa è stata presa dopo segnalazioni di comportamenti non compatibili con il notevole afflusso di pedoni, tra cui bambini, anziani e persone con difficoltà motoria, che caratterizza particolarmente le ore serali del tratto di viale in questione. In passato, il passaggio di velocipedi a forte velocità ha già procurato incidenti, di cui uno molto grave ai danni di una bambina. Una segnaletica indicha il percorso alternativo per mezzi a pedale e ai monopattini.

Flavio Nardini